Хоть Путин и хвастался: почему у россиян серьезные проблемы из-за атак дронов

Украинские беспилотники наносят мощные удары вглубь России. В результате атак у россиян появляются проблемы, в частности с электроснабжением, однако в Кремле считают, что население и компании должны самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Российские власти открыто намекают, что противовоздушной обороны на всех не хватит. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, почему россиянам не удается противодействовать украинским дронам.

Обратите внимание БПЛА атаковали паром в Краснодарском крае: показываем на карте, где расположен порт "Кавказ"

Нужные системы ПВО в дефиците

Владимир Путин хвастался бешеными цифрами, что якобы у России больше ракет к ПВО, чем во всем мире. Однако для сбивания украинских беспилотников такие системы не подходят.

Я думаю, что без преувеличения у россиян есть проблемы с противовоздушной обороной, в частности, по противодействию украинским дронам,

– сказал Ступак.

БПЛА малозаметные, медленные, летят крайне низко, поэтому для их сбивания нужны дорогие системы "Панцирь", стоимостью 16 миллионов долларов. Однако все эти системы, на оккупированных территориях Украины, в прифронтовых областях, прикрывают "наиболее важные" политические объекты на территории России, в частности дачи Путина, министерство обороны, российский МИД и тому подобное.

Их (системы "Панцирь" – 24 Канал) ставят на большие постаменты, чтобы увеличить угол обзора и обнаружения ранее украинских беспилотников,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Однако на территории России остается много объектов, на которых просто не хватает этих систем ПВО. Есть еще два способа противодействия дронам:

мобильные патрули с крупнокалиберными пулеметами, которые установлены на автомобилях, и могут очень быстро сбивать беспилотники;

радиоэлектронная борьба, но она не всегда работает.

Кремль бросил бизнес на произвол судьбы

Примерно полгода назад власти страны-агрессора сказали российскому бизнесу, мол, держитесь и самостоятельно решайте, как будете защищать себя.

Россияне пробовали различные методы, даже самостоятельно скупали антидронные ружья, но впоследствии признали, что этот метод не работает. Затем начали экспериментировать с большими сетками, затягивать ими большие объекты, чтобы дроны путались и не взрывались.

Трудно сказать, работает ли такой способ, но большие объекты, например, НПЗ, трудно затянуть такими сетками,

– отметил Ступак.

По его словам, энергетические объекты в России заворачивают в бетонные "кожухи", столбы, пытаясь таким образом обезопасить от украинских ударов.

"Есть эксперименты, наработки. Пока они не все работают, но не надо недооценивать россиян. Они могут что-то придумать, поэтому надо максимально воспользоваться этим окном возможностей, уничтожить как можно больше объектов, пока россияне не придумывают серьезное противодействие", – добавил экс-сотрудник СБУ.