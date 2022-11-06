Так, блоггер-боевик из псевдореспублики Владлен Татарский решил показать, чем россияне воюют. Можем сказать, что проблемы с техникой у врага действительно колоссальны, но он этим даже гордится. 24 канал покажет вам, что же "инновационного" привезли россиянам на фронт, чтобы они продолжали нести потери.

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На фронте гаубицы 40-х годов

Этот самый целый блоггер решил немного рассказать, каким чудо-вооружением пользуются оккупанты. Речь идет о гаубице Д-1. Как отмечает он, ее сделали тогда, когда деду захватчика было 10 лет. Понимаете, как все плохо.

Если кто-то полагал, что в XXI веке война будет бластерами, то они ошибались. Вот, пожалуйста, Д-1. Ничего, бьем врага тем, что есть. Сочетаем новейшие технологии, коптеры со сталинскими пушками. Артиллеристы, Сталин дал приказ,

– сказал он.

И мы вот не знаем, смеяться или плакать в этом случае. Оккупанты настолько погрязли в показательной любви ко всему русскому, что кичатся даже откровенным старым ломом. Дальше мы немного расскажем, что же это за гаубица такая.

Оккупанты кичатся гаубицами 40-х годов: смотрите видео

Гаубицы расконсервировали и отправили на фронт

Это советская 152-миллиметровая гаубица 1943 года выпуска. Серийно ее выпускали с 1943 по 1949 годы. Заметим, что она либо до сих пор используется рядом армий мира, либо активно участвовала в боевых действиях середины и конца прошлого века.

Это любопытно! В 1943 году с конвейера сошли 84 таких гаубицы. А вот к 1949 году их выпустили 2827 единиц.

В русской Википедии указывают, что в начале полномасштабного вторжения эти гаубицы расконсервировали и отправили на фронт. Неудивительно, что в сеть попал ролик с такой боевой машиной. Не исключено, что их еще будет достаточно, ведь делать новейшее вооружение врагу не удается из-за санкций, наложенных на него.

Враг продолжает нести потери

Заметим, что за прошедшие сутки авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 7 ударов по российским захватчикам. В результате поражены 6 районов скопления врагов, их оружия и техники. Кроме того, под удар попала позиция средств ПВО. Эффективно выполнили работу также подразделения ПВО, которые сбили 4 беспилотника оккупантов.

По результатам 255 дня войны, на Юге удалось уничтожить 57 российских бойцов, 2 танка, 2 крупнокалиберных гаубицы и 3 единицы автомобильной бронетехники.

Тем временем росСМИ сообщают об очередных колоссальных потерях врага. Они отмечают, что под Макеевкой наши могли разбить целый батальон "мобиков". Известно, что в результате погибли сотни бойцов.

А теперь вкратце о рекорде. В плен попал очередной мобилизованный. Он пробыл на фронте целых полтора часа. Он заслуживает премию "Самый быстрый мобик".

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка от Генштаба ВСУ: смотрите видео