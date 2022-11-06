Так, блогер-бойовик з псевдореспублік Владлен Татарський вирішив показати, чим росіяни воюють. Можемо сказати, що проблеми з технікою у ворога дійсно колосальні, але він цим навіть пишається. 24 канал покаже вам, що ж "інноваційного" привезли росіянам на фронт, щоб вони продовжували зазнавати втрат.

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На фронті гаубиці 40-х років

Цей самий цілий блогер вирішив трішки розповісти, яким диво-озброєнням користуються окупанти. Мовиться про гаубицю Д-1. Як зазначає він, її зробили тоді, коли дідові загарбника було 10 років. Розумієте, наскільки все погано.

Якщо хтось думав, що у XXI столітті війна буде бластерами, то вони помилялися. От, будь ласка, Д-1. Нічого, б'ємо ворога тим, що є. Поєднуємо новітні технології, коптери зі сталінськими гарматами. Артилеристи, Сталін дав наказ,

– сказав він.

І ми от не знаємо, сміятися чи плакати у цьому випадку. Окупанти настільки загрузли у показовій любові до всього російського, що хизуються навіть відвертим старим брухтом. Далі ми трішки розкажемо, що ж це за гаубиця така.

Окупанти хизуються гаубицями 40-х років: дивіться відео

Гаубиці розконсервували та відправили на фронт

Це радянська 152-міліметрова гаубиця 1943 року випуску. Серійно її випускали з 1943 по 1949 роки. Зауважимо, що вона або досі використовується низкою армій світу, або ж брала активну участь у бойових діях середини та кінця минулого століття.

Це цікаво! У 1943 році з конвеєра зійшли 84 такі гаубиці. А от до 1949 загалом їх випустили 2827 одиниць.

У російській Вікіпедії вказують, що на початку повномасштабного вторгнення ці гаубиці розконсервували та відправили на фронт. Тож не дивно, що в мережу потрапив ролик з такою бойовою машиною. Не виключено, що їх ще буде вдосталь, адже робити новітнє озброєння ворогові не вдається через санкції, накладені на нього.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Зауважимо, що упродовж минулої доби авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 7 ударів по російських загарбниках. Внаслідок цього уражені 6 районів скупчення ворогів, їхньої зброї та техніки. Крім того, під удар потрапила позиція засобів ППО. Ефективно виконали роботу також підрозділи ППО, які збили 4 безпілотники окупантів.

За результатами 255 дня війни, на Півдні вдалося знищити 57 російських бійців, 2 танки, 2 великокаліберні гаубиці та 3 одиниці автомобільної бронетехніки.

Тим часом росЗМІ повідомляють про чергові колосальні втрати ворога. Вони зазначають, що під Макіївкою наші могли розбити цілий батальйон "мобіків". Відомо, що внаслідок цього загинули сотні бійців.

А тепер коротенько про рекорд. До полону потрапив черговий мобілізований. Він пробув на фронті аж цілих півтори години. Тож він заслуговує на премію "Найшвидший мобік".

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу ЗСУ: дивіться відео