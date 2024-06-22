Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, билеты на концерт Кобзона россияне получили где-то под Ейском.

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Что известно о трагической для россиян аварии

Российские военные волонтеры вместе с военными разбились насмерть под Ейском. Неудача или настоящая карма настигла россиян, когда они везли на фронт микроавтобус, что-то вроде РАФ-2203.

Убились сами и забрали еще несколько гражданских россиян. Красота. Р**ня убивает р**ню без нас. Надо больше я думаю,

– отметил Андрющенко.

Российские военные и волонтеры попали в автокатастрофу: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

На видео видно, как к месту инцидента прибывают спасатели и скорая. Однако очевидно оккупантам совместно с их волонтерами это не слишком помогло. Авария произошла с участием сразу нескольких транспортных средств.

Напомним также, что еще недавно в России грузовик со снарядами для системы залпового огня попал в массовое ДТП. Это произошло во Владимирской области страны-агрессора. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Водитель одного из КАМАЗов, которому по данным 61 год, не выдержал дистанцию от грузовика напарника, ехавшего впереди, и въехал в него. Сообщается, что от удара первый автомобиль протаранил "Ларгус", который ехал впереди, а тот влетел в 2 другие автомобили.