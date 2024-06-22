Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, квитки на концерт Кобзона росіяни отримали десь під Єйськом.

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Що відомо про трагічну для росіян аварію

Російські військові волонтери разом з військовими розбилися на смерть під Єйськом. Невдача або ж справжня карма наздогнала росіян, коли вони везли на фронт мікроавтобус, щось на кшталт РАФ-2203.

Вбились самі та забрали ще кілька цивільних росіян. Краса. Р**ня вбиває р**ню без нас. Треба більше я думаю,

– наголосив Андрющенко.

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На відео видно, як до місця інциденту прибувають рятувальники та швидка. Однак вочевидь окупантам спільно з їхніми волонтерами це не надто допомогло. Аварія сталася за участі відразу кількох транспортних засобів.

Нагадаємо також, що ще нещодавно у Росії вантажівка зі снарядами для системи залпового вогню потрапила до масової ДТП. Це сталося у Володимирській області країни-агресорки. Внаслідок інциденту постраждало декілька людей.

Водій одного з КАМАЗів, якому за даними 61 рік, не витримав дистанцію від вантажівки напарника, що їхала попереду, і в'їхав у неї. Повідомляється, що від удару перший автомобіль протаранив "Ларгус", який їхав попереду, а той влетів у 2 інші автомобілі.