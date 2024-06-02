Відомо, що внаслідок інциденту постраждало декілька людей. Про це повідомляють у росЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії вантажівка зі снарядами для РСЗВ потрапила у ДТП

В російських медіа повідомляють, що аварія сталася 31 травня на трасі М7 Волга.

За попередніми даними, кілька вантажівок Міноборони перевозили снаряди для РЗСО "Ураган",

– йдеться в повідомленні.

Водій одного з КАМАЗів, якому за даними 61 рік, не витримав дистанцію від вантажівки напарника, що їхала попереду, і в'їхав у неї. Повідомляється, що від удару перший автомобіль протаранив Ларгус, який їхав попереду, а той влетів у 2 інші автомобілі.

Серйозних травм зазнав винуватець ДТП, його госпіталізовано із закритим переломом грудини та ніг. Жінка, яка сиділа за кермом одного з легковиків, також отримала травму голови і була доставлена ​​до лікарні. У повідомленні російських медіа повідомляється, що снаряди не були зведені та не здетонували та їх "відвезуть у місце призначення".

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