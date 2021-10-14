В России прокомментировали возможность нормандской встречи, переложив ответственность на Украину

В Кремле вновь высказались относительно возможной встречи в нормандском формате. Государство-агрессор переложила ответственность на Украину: якобы пока Киев не выполнит договоренности предыдущего саммита, следующего не будет.

Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

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Россия вновь прокомментировала возможность нормандской встречи

По словам Лаврова, лидер Кремля в разговоре с коллегами из Франции и Германии обсудил целесообразность возобновления работы по проведению саммита "нормандской четверки".

Наш президент (Путин – 24 канал) отметил, что прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего,

– добавил глава МИД России.

Он сообщил, что российский президент даже назвал конкретные факты, которые якобы убедительно показывают, что "Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать". В то же время повторить хотя бы один из этих "фактов" не захотел.

Встреча "нормандской четверки": что известно