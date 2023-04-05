Об этом заявил президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин в одной из пропагандистских программ, информирует 24 Канал. Он считает, что Путин – это зловещая калька с правления Николая I.

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Я чем больше смотрю на Путина, я понимаю, что это какая-то зловещая калька с правления Николая I, просто ужасное количество совпадений,

– заявил Надеждин.

Он напомнил, что в 1825 году Николай I случайно стал царем, и с русским диктатором такая же история.

Надеждин считает, что Николай I не должен был стать царем – там целая очередь была перед ним.

"А кончилось все вот чем: Николай I уверовал в то, что если мы в 1812 году победили, значит мы и здесь всех победим, повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну, в ходе которой Россия оказалась одна против Европы и еще и Османской империи. Результат известен, да? Одна хорошая новость — после того, как он ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и прочее", – подчеркнул пропагандист.

Однако Надеждин верит, что это все продлится недолго и скоро режим Путина закончится.

Я верю, что недолго все это продлится, что этот режим закончится и все,

– подчеркнул пропагандист.

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Недавно бывший директор американской разведки Джеймс Олсон заявил, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации и стремится как можно дольше затягивать войну. Это не нравится российским военным, поэтому они могут его убрать.