Пока Путин остается у власти, война может выйти за пределы Украины. Об этом рассказал бывший директор американской разведки Джеймс Олсон.

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Какая судьба ждет российского диктатора

Джеймс Олсон в своем интервью подчеркнул, что Путин находится в безвыигрышной ситуации и стремится как можно дольше затягивать войну. Это не нравится русским военным, поэтому они могут его убрать.

Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют,

– сказал экс-глава ЦРУ.

Бывший глава американского ведомства также напомнил, что Россия несет огромные потери в войне против Украины. За данным украинского генштаба, они уже превышают 170 тысяч.

Путина может убить высшее военное командование

По мнению экс-главы ЦРУ, движущей силой в ликвидации российского президента может стать высшее военное командование.

"Я считаю, что есть генералы, испытывающие отвращение к этой трагической потере жизней, и они станут возможным источником восстания против Путина", – заявил Олсон.

Он также добавил, что если Путин не покинет свое президентское кресло, война может прийти и в другие европейские страны, в частности Молдову.

Мир должен знать, что Молдова находится в большой опасности,

– подчеркнул экс-председатель разведывательного ведомства.

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