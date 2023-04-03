Доки Путін лишається у влади, війна може вийти за межі України. Про це розповів колишній директор американської розвідки Джеймс Олсон.

Дивіться також Знову брязкають ядеркою: Росія планує сформувати дивізію субмарин з торпедами "Посейдон"

Яка доля чекає на російського диктатора

Джеймс Олсон в своєму інтерв'ю наголосив, що Путін наразі перебуває у безвиграшній ситуації і прагне якомога довше затягувати війну. Це не подобається російським військовим, тому вони можуть його прибрати.

Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють,

– сказав ексглава ЦРУ.

Колишній очільник американського відомства також нагадав, що Росія зазнає величезних втрат у війні проти України. За даними українського генштабу, вони вже перевищують 170 тисяч.

Путіна може вбити вище військове командування

На думку ексглави ЦРУ рушійною силою в ліквідації російського президента може стати вище військове командування.

"Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів, і вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна", – заявив Олсон.

Він також додав, що якщо Путін не покине своє президентське крісло війна може прийти й в інші європейські країни, зокрема Молдову.

Світ має знати, що Молдова перебуває у великій небезпеці,

– підкреслив ексголова розвідувального відомства.

Що зараз відбувається в Кремлі: останні новини