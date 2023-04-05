Про це заявив президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін в одній з пропагандистських програм, інформує 24 Канал. Він вважає, що Путін – це зловісна калька з правління Миколи I.

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Пропагандисти заговорили про кінець режиму Путіна

Я чим більше дивлюсь на Путіна, я розумію, що це якась зловісна калька з правління Миколи I, просто жахлива кількість збігів,

– заявив Надєждін.

Він пригадав, що у 1825 році Микола I випадково став царем, і з російським диктатором така ж сама історія.

Надеждін вважає, що Микола I не повинен був стати царем – там ціла черга була перед ним.

"А скінчилося все ось чим: Микола I увірував у те, що якщо ми в 1812 році перемогли, то значить ми і тут усіх переможемо, повів антиєвропейський курс і нарвався, ви не повірите, на Кримську війну, в ході якої Росія виявилася одна проти Європи та ще й Османської імперії. Результат відомий, так? Одна хороша новина — після того, як він пішов, наступний цар скасував кріпацтво, зробив незалежний суд і таке інше", – наголосив пропагандист.

Однак Надєждін вірить, що це все триватиме недовго і незабаром режим Путіна закінчиться.

Я вірю, що недовго все це триватиме, що цей режим закінчиться і все,

– підкреслив пропагандист.

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Путін уже ходячий мрець

Нещодавно колишній директор американської розвідки Джеймс Олсон заявив, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації і прагне якомога довше затягувати війну. Це не подобається російським військовим, тому вони можуть його прибрати.