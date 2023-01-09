Чистка "неугодных": из базы сторонников "Единой России" исчезло несколько миллионов противников войны

Партия "Единая Россия" перед стартом нового электорального цикла сильно почистила мобилизационную базу своих поклонников. Из рядов партии исключили тех, кто не поддерживает войну против Украины.

Источники в партии рассказали российским медиа, что из 25 миллионов человек в базе в какой-то момент осталось всего 9 миллионов, пишет 24 Канал. После этого туда добавили еще 4 миллиона.

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Почему в "Единой России" вдруг провели чистку

Сейчас к сторонникам "Единой России" партия относит 13 миллионов человек. По словам источника, для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, проводившие проверку соцсетей поклонников.

Если кто-то высказывался против войны из сторонников партии и алгоритм находил его, а затем еще одна проверка подтверждала его взгляды, то такого человека исключали из базы "Единой России".

Политтехнологи считают, что проверка по критерию отношения к войне скорее "политический ход, призванный повысить лояльную публичную активность сторонников партии", чем поиск электората – сторонники вторжения в Украину могут поддерживать и другие парламентские партии, не только "Единую Россию".

В 2024 году в России пройдут очередные выборы президента. В планах "Единой России" достичь количества поклонников в 30 миллионов человек. Для этого депутатам всех уровней даже установили специальный KPI по привлечению поклонников.

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