Чистка "неугодных": из базы сторонников "Единой России" исчезло несколько миллионов противников войны
Партия "Единая Россия" перед стартом нового электорального цикла сильно почистила мобилизационную базу своих поклонников. Из рядов партии исключили тех, кто не поддерживает войну против Украины.
Источники в партии рассказали российским медиа, что из 25 миллионов человек в базе в какой-то момент осталось всего 9 миллионов, пишет 24 Канал. После этого туда добавили еще 4 миллиона.
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Почему в "Единой России" вдруг провели чистку
Сейчас к сторонникам "Единой России" партия относит 13 миллионов человек. По словам источника, для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, проводившие проверку соцсетей поклонников.
Если кто-то высказывался против войны из сторонников партии и алгоритм находил его, а затем еще одна проверка подтверждала его взгляды, то такого человека исключали из базы "Единой России".
Политтехнологи считают, что проверка по критерию отношения к войне скорее "политический ход, призванный повысить лояльную публичную активность сторонников партии", чем поиск электората – сторонники вторжения в Украину могут поддерживать и другие парламентские партии, не только "Единую Россию".
В 2024 году в России пройдут очередные выборы президента. В планах "Единой России" достичь количества поклонников в 30 миллионов человек. Для этого депутатам всех уровней даже установили специальный KPI по привлечению поклонников.
ЕС ввел санкции против "Единой России"
- В декабре Евросоюз ввел в отношении России 9 пакет санкций из-за войны войны против Украины. Европейский союз опубликовал полный список новых санкций против России
- Под санкции попали все партии Госдумы России, в том числе "Единая Россия", КРПФ, ЛДПР и другие. Под новые санкции попали вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.
- Ранее в Великобритании предлагали пойти гораздо дальше, чем санкции. Британский парламентарий Лиам Бирн считает, что кремлевскую партию "Единая Россия" необходимо объявить террористической организацией