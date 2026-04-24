Даже Кремль начинает это признавать: какие процессы в России уже не остановить

Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что российская экономика страдает и надо действовать, чтобы не допустить повторения событий 1917 года, то есть революции. Экономика в России сейчас является очень слабым звеном, уже во втором месяце года там хотели провести секвестр бюджета (сокращение расходов).

Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что рост мировых цен на нефть этот процесс отсрочил, однако не отменил. Он прогнозирует, что Россия вернется к этому в мае.

Смотрите также Иначе пропустит удар в спину: какой сложный выбор должен сделать Путин

Какой дефицит бюджета в России?

В конце апреля Россия подсчитает, сколько удалось заработать на продаже нефти за этот и предыдущий месяцы, чтобы понимать, будет ли возможность покрыть дефицит бюджета, который образовался. По словам Уса, дефицит сейчас большой – 4,6 триллиона рублей за первый квартал, но это официальные данные министерства финансов. Казначейство в феврале отмечало, что реальный дефицит – ориентировочно 5 триллионов.

Думаю, что на следующей неделе казначейство предоставит данные по первому кварталу, они могут оказаться очень неприятными для российских властей. Дефицит может быть бешеным. На войну они ресурсы найдут, а вот с оплатой пенсий уже будут проблемы,

– прогнозирует Ус.

В России наблюдается волна увольнений

По словам главного консультанта Нацинститута стратегических исследований, разговоры о предреволюционном состоянии в России, о котором заговорил Зюганов, начались на фоне массовых увольнений. Люди остаются без работы и финансов. Даже ведущие компании, например, "Камаз", переходят на сокращенную рабочую неделю. Экономические проблемы в России хотя и частично, но власть уже начала признавать.

"Надо слушать, что говорят на Петербургском экономическом форуме и Московском. Ведь люди, которые там выступают – это не пропаганда, а те, кто реально работает в сфере экономики. Если они вынуждены увольнять своих сотрудников, потому что нет денег, то они не будут говорить, что все прекрасно. Они будут говорить как есть – что все закроют и людей уволят, что надо в корне что-то менять", – объяснил Ус.

Однако российские власти не хотят менять ситуацию. Да и не все готовы делать основной вывод, почему так произошло, что экономика страны оказалась на дне. Хотя уже определенные высказывания начинают звучать публично.

Нарушили табу: о чем заговорили российские бизнесмены?

Главный консультант Национального института стратегических исследований обратил внимание на то, что если раньше на российских экономических форумах вообще не упоминали тему войны, которую Россия ведет против Украины, то теперь уже звучат заявления о слишком высоких расходах государства на так называемую "сво" и что они ведут страну к экономическому кризису и следует что-то менять.

Но как это делать? В общем это должна быть полная замена действующей власти, но для них это замена Набиуллиной (глава Центробанка), но дело не в ней и даже не в премьере Мишустине, а в том, кто стоит над ними,

– подытожил Ус.

К сведению! Министерство финансов России готовит новый налог. Из-за роста дефицита бюджета рассматривают вариант введения налога на сверхприбыли для горных компаний и частных банков. Ранее, в начале января, в России повысили НДС с 20% до 22%.

