В России разрешили охотиться на животных из Красной книги: Greenpeace возмущены
Источник:TASS
В России вступили в силу 2 закона, которые позволяют охотиться на животных, занесенных в Красную книгу. По мнению зоозащитников, это способ легализации трофейной охоты.
Законы начали действовать с 1 августа. В пресс-службе министерства природы России заявили, что речь идет лишь "об исключительных случаях с целью сохранения объектов животного мира".
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Что позволяют новые правила
Отныне из законодательства России исключают положение, запрещающее любые виды охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу или в Красные книги субъектов. С 1 августа краснокнижных животных можно убивать с целью:
- их мониторинга;
- регулирования численности;
- здравоохранения населения;
- устранения угрозы для жизни человека;
- предотвращения массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;
- обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.
Соответствующее разрешение на добычу редких животных будут выдавать в Росприроднадзоре. В Минприроды отметили, что запрет на хозяйственное использование, в частности, охота на животных, занесенных в Красную книгу, сохраняется.
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Реакция Greenpeace на охоту
В Greenpeace отреагировали на изменения в российском законодательстве. По словам руководителя программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям в России Михаила Крейндлина, эти правки фактически являются легализацией трофейной охоты.
По его мнению, охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Он добавил, что предусматривает добычу и вылов и отстрел животных.
Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. Прежде всего, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия,
– подчеркнул Крейндлин.
Охота на животных в России: коротко
- Новый законопроект должен был сгладить противоречия между законами "О животном мире" и "Об охоте". В частности, устранить дублирующие нормы.
- В пояснительной записке отмечали, что "однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России и в Красные книги субъектов.
- Зато уже ко второму чтению документ дополнили правками. Они наоборот разрешают охоту.
- Среди авторов законопроекта есть депутат Владислав Резник, который принадлежит к президиуму элитного "Клуба горных охотников".
- В 2016 году этот клуб просил тогдашнего вице-премьера, курировавшего сферу природопользования под видом научных исследований, выдать 5 разрешений на добычу путоранского снежного барана, который входит в Красную книгу.