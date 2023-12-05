Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банк Сергей Фурса. Он убежден, что несмотря на возможность продолжать войну здесь и сейчас, Россия в долгосрочной перспективе обречена на стагнацию и экономический упадок.
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Упадет ли российская экономика
Нынешняя экономическая ситуация в России начала напоминать Советский союз, в котором не было сиюминутного быстрого кризиса, но долгое время происходила постепенная деградация.
"Этот процесс начался не сегодня: ВВП России в 2023 году будет идентичен ее ВВП в 2011 году (около $2,05 трлн – 24 Канал). Фактически Россия проживает уже 12 лет полной стагнации", – отмечает Фурса.
График российского ВВП по годам / Скриншот из Tradingeconomics.com
Соответственно, нынешние попытки России увеличить свою экономику крайне напоминают еще советские рецепты, когда падение уровня жизни населения нивелировалось печатанием дополнительных денег. Для этого Россия тратит накопленные в юанях и золотые резервы, а за напечатанные рубли производит снаряды и танки.
Почему признаки падения все же проявляются
Пока Кремлю удается минимизировать риски для своей экономики благодаря тому, что экономической политикой России руководят компетентные люди, способные поддерживать на плаву российскую государственную машину.
"Не спроста же Politico назвало разрушителем года директора российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Грамотное управление финансово-экономического блока – это одна из причин, почему российская экономика не резко падает", – убежден Фурса.
Сергей Фурса о тенденциях в российской экономике: смотрите видео
Несмотря на это, признаки кризиса российской экономики то и дело себя обнаруживают. Это и падение рубля до 100 единиц за доллар, и только сейчас начавшая набирать обороты инфляция. Это создает уникальную ситуацию, в которой инфляция в России (6%) превысила инфляцию в Украине (на 5,3%).
Как России удается зарабатывать деньги
- Эксперты отмечают, что экспорт топлива продолжает кормить Кремль, несмотря на санкции. Россия перестроила свои рынки сбыта из Европы в Китай и Индию, благодаря чему сохранила большую часть своих доходов в данной сфере.
- Кроме того, Россия придумала способ обходить санкции Запада, запрещавшие экспортировать российскую нефть, если ее цена превышает $60 за баррель. Для этого агрессор на выходе из порта агрессор указывает допустимую цену, а по факту получения имеет большую.
- В 2022 году агрессор сумел заработать от продаж нефти $230 млрд. Теперь же эти доходы могут сократиться на 20%, однако их все равно хватит, чтобы покрыть рекордные 120-миллиардные расходы на оборону.