Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банків Сергій Фурса. Він переконаний, що, попри можливість продовжувати війну тут і зараз, Росія в довгостроковій перспективі приречена на стагнацію та економічний занепад.
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Чи впаде російська економіка
Теперішня економічна ситуація в Росії почала нагадувати Радянський союз, в якому не було одномоментної швидкої кризи, але протягом тривалого часу відбувалася поступова деградація.
"Цей процес почався не сьогодні: ВВП Росії у 2023 році буде ідентичним до її ВВП 2011 року (близько $2,05 трлн – 24 Канал). Фактично, Росія проживає вже 12 років повної стагнації", – зауважує Фурса.
Графік російського ВВП за роками / Скриншот з Tradingeconomics.com
Відповідно, теперішні намагання Росії збільшити свою економіку, вкрай нагадують ще радянські рецепти, коли падіння рівня життя населення нівелює друк додаткових грошей. Росія витрачає накопичені в юанях та золоті резерви, і за надруковані їхнім коштом рублі фінансує виробництво снарядів і танків.
Чому ознаки падіння все ж проявляються
Поки що Кремлю вдається мінімізувати ризики для своєї економіки завдяки тому, що економічною політикою Росії керують компетентні люди, які здатні підтримувати на плаву російську державну машину.
"Недаремно ж Politico назвало руйнівником року директорку російського Центробанку Ельвіру Набіулліну. Грамотне управління фінансово-економічного блоку – це одна з причин, чому російська економіка не падає різко", – переконаний Фурса.
Сергій Фурса про тенденції в російській економіці: дивіться відео
Попри це, ознаки кризи російської економіки раз по раз себе оприявнюють. Це й падіння рубля до 100 одиниць за долар, й інфляція, яка лише зараз почала набирати оберти. Це створює унікальну ситуацію, в якій інфляція у Росії (6%) перевищила інфляцію в Україні (на 5,3%).
Як Росії вдається заробляти гроші
- Експерти зазначають, що експорт викопного палива продовжує годувати Кремль, не зважаючи на санкції. Росія перелаштувала свої ринки збуту з Європи на Китай та Індію, завдяки чому зберегла більшу частину своїх прибутків у цій сфері.
- Крім того, Росія вигадала спосіб обходити санкції Заходу, які забороняли експортувати російську нафту, якщо її ціна перевищує $60 за барель. Для цього агресор на виході з порту агресор вказує допустиму ціну, а по факту отримання має більшу.
- У 2022 році агресор зумів заробити від продажів нафти $230 млрд. Тепер же ці доходи можуть скоротитися на 20%, однак їх все одно вистачить, щоб покрити рекордні 120-мільярдні витрати на оборону.