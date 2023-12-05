Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банків Сергій Фурса. Він переконаний, що, попри можливість продовжувати війну тут і зараз, Росія в довгостроковій перспективі приречена на стагнацію та економічний занепад.

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Чи впаде російська економіка

Теперішня економічна ситуація в Росії почала нагадувати Радянський союз, в якому не було одномоментної швидкої кризи, але протягом тривалого часу відбувалася поступова деградація.

"Цей процес почався не сьогодні: ВВП Росії у 2023 році буде ідентичним до її ВВП 2011 року (близько $2,05 трлн – 24 Канал). Фактично, Росія проживає вже 12 років повної стагнації", – зауважує Фурса.

Графік російського ВВП за роками / Скриншот з Tradingeconomics.com

Відповідно, теперішні намагання Росії збільшити свою економіку, вкрай нагадують ще радянські рецепти, коли падіння рівня життя населення нівелює друк додаткових грошей. Росія витрачає накопичені в юанях та золоті резерви, і за надруковані їхнім коштом рублі фінансує виробництво снарядів і танків.

Зверніть увагу! Рекордні витрати Росії на оборону, закладені в бюджеті 2024 року, не з’явилися від того, що Росія почала більше заробляти. Задля цього агресор був змушений закрити багато соціальних програм, кошти з яких перерозподілили на війну. Свого часу для Радянського союзу це закінчилося погано. Щоправда, на відміну від СРСР, сучасна Росія все ще має ознаки ринкової економіки, через що її падіння буде більш тривалим.

Чому ознаки падіння все ж проявляються

Поки що Кремлю вдається мінімізувати ризики для своєї економіки завдяки тому, що економічною політикою Росії керують компетентні люди, які здатні підтримувати на плаву російську державну машину.

"Недаремно ж Politico назвало руйнівником року директорку російського Центробанку Ельвіру Набіулліну. Грамотне управління фінансово-економічного блоку – це одна з причин, чому російська економіка не падає різко", – переконаний Фурса.

Сергій Фурса про тенденції в російській економіці: дивіться відео

Попри це, ознаки кризи російської економіки раз по раз себе оприявнюють. Це й падіння рубля до 100 одиниць за долар, й інфляція, яка лише зараз почала набирати оберти. Це створює унікальну ситуацію, в якій інфляція у Росії (6%) перевищила інфляцію в Україні (на 5,3%).

Як Росії вдається заробляти гроші