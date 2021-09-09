В России сейчас другая задача, – Жданов о вероятном наступлении на Украину

Россия активно готовится к учениям "Запад-2021", которые продлятся на территории Беларуси. Туда уже перебрасывают войско и технику. Однако не стоит бояться, что это может быть прикрытием для наступления на Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Он отметил, что последствий для Украины от этих учений не будет.

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"Нет ударной группировки. В России сегодня другая задача. Они формируют и укомплектовывают Росгвардию техникой, бойцами и другим", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что за последние 7 лет это обычное состояние вооруженных сил России. Они с одних учений переходят в другие.

Жданов: Эти учения для НАТО

. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что их войска будут учиться совместно с российскими, ведь "и воевать придется вместе"

Военный эксперт назвал эскалацию на Донбассе и учения в Беларуси – 2 параллельными процессами.

"Эскалация – это рычаг давления на нас, чтобы мы начали выполнять минские договоренности в российской трактовке", – отметил Жданов.

Эти учения больше направлены на НАТО. Россия хочет показать, что нет смысла наращивать войска вдоль границ, ведь они могут дать соответствующий отпор,

– подчеркнул он.

Он подытожил, что главная цель России – показать, что у них сил гораздо больше, чем в НАТО.

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