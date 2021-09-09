В России сейчас другая задача, – Жданов о вероятном наступлении на Украину
Источник:24 канал
Россия активно готовится к учениям "Запад-2021", которые продлятся на территории Беларуси. Туда уже перебрасывают войско и технику. Однако не стоит бояться, что это может быть прикрытием для наступления на Украину.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Он отметил, что последствий для Украины от этих учений не будет.
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"Нет ударной группировки. В России сегодня другая задача. Они формируют и укомплектовывают Росгвардию техникой, бойцами и другим", – сказал военный эксперт.
Он отметил, что за последние 7 лет это обычное состояние вооруженных сил России. Они с одних учений переходят в другие.Справка. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что их войска будут учиться совместно с российскими, ведь "и воевать придется вместе".
Жданов: Эти учения для НАТО
Военный эксперт назвал эскалацию на Донбассе и учения в Беларуси – 2 параллельными процессами.
"Эскалация – это рычаг давления на нас, чтобы мы начали выполнять минские договоренности в российской трактовке", – отметил Жданов.
Эти учения больше направлены на НАТО. Россия хочет показать, что нет смысла наращивать войска вдоль границ, ведь они могут дать соответствующий отпор,
– подчеркнул он.
Он подытожил, что главная цель России – показать, что у них сил гораздо больше, чем в НАТО.
Жданов объяснил цель военных учений в Беларуси: смотрите видео
Учения "Запад-2021": что известно
- Начнутся учения 10 сентября и продлятся до 16 сентября.
- Лукашенко с Путиным обсуждали сотрудничество по телефону. Говорилось именно о подготовке военных кадров и спецслужб.
- В Вильнюсе отреагировали, назвав учения первым шагом для военной интеграции России и Беларуси.
- Россия уже стянула в Беларусь почти 3 тысячи военных и более сотни танков.