В России семья хочет назвать ребенка Орешником: у них уже есть дочь Россия-Святосия-Святороссия

В Татарстане живет семья, которая настолько погружена в пропаганду, что дает собственным детям странные имена в честь российского вооружения и представителей власти. Так, следующего младенца они хотят окрестить "Орешником".

Россиянин Владимир Сухов – отец 14 детей от разных женщин. Он поделился своими планами относительно имени следующего 15-го ребенка с пропагандистским изданием, передает 24 Канал.

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Мужчина говорит, что готов назвать будущего ребенка в честь новой баллистической ракеты "Орешник".

Он заявил, что планирует и в дальнейшем плодить "здоровых, сильных детей". Сухов уточнил, что он не против "Орешницы". Также мужчина не возражает, чтобы следующее чадо носило имя Путника, Путницы, Спутника или Спутницы в честь "великой и могучей страны России, нашего народа русского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

Напомним, что 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Глава Кремля угрожает повторить удары в ответ на атаки Украины дальнобойными западными ракетами по стране-агрессору.