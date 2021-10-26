В России снова взрыв в жилом доме: детей сбрасывали через окна

26 октября 2021 , 15:34
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Источник:

"Новый Калининград"

В городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Лишь накануне страшный взрыв газа произошел в другом российском городе Набережных Челнах.

Люди в здании, чтобы спасти своих детей, сбрасывали их с балкона очевидцам на улице. Соответствующие видео с места обнародовали в соцсетях.

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Детей сбрасывали из окон

Взрыв произошел на улице Ушакова в пятиэтажном жилом доме. Случилось это на первом этаже. Взрывной волной выбиты окна на нескольких этажах, в том числе и в соседнем подъезде. Повреждены окна в доме напротив.


В результате взрыва выбило окна / Фото "Новый Калининград"

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. В доме выбило стекла, поэтому, скорее всего, причина взрыва – утечка газа.

Балтийск – это городок в Калининградской области, расположенный отделенно от большей части России. Совсем неподалеку проходит граница с Польшей.

Где расположен Балтийск: смотрите карту

Взрыв в жилом доме в Татарстане: главное

  • Взрыв прогремел вечером 25 октября в Набережных Челнах, что находятся в республике Татарстан.
  • Он произошел в панельной пятиэтажке на двух последних этажах.
  • Взрыв был значительной силы: обломки дома разлетелись на десятки метров, а огонь поднялся на несколько метров вверх.
  • Кирпичом и бетоном засыпало остановку напротив.
  • Предполагают, что виной является утечка газа в квартире пенсионера. Его 10 лет назад отключили от сети за неуплату. Впрочем, соседи говорят, что он самовольно присоединился к трубам и незаконно получал голубое топливо.
  • Пострадали 4 человека: троих из них забрали в реанимацию.
Автор: Вероніка Климська