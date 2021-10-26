В России снова взрыв в жилом доме: детей сбрасывали через окна

В городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Лишь накануне страшный взрыв газа произошел в другом российском городе Набережных Челнах.

Люди в здании, чтобы спасти своих детей, сбрасывали их с балкона очевидцам на улице. Соответствующие видео с места обнародовали в соцсетях.

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Детей сбрасывали из окон

Взрыв произошел на улице Ушакова в пятиэтажном жилом доме. Случилось это на первом этаже. Взрывной волной выбиты окна на нескольких этажах, в том числе и в соседнем подъезде. Повреждены окна в доме напротив.



В результате взрыва выбило окна / Фото "Новый Калининград"

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. В доме выбило стекла, поэтому, скорее всего, причина взрыва – утечка газа.

Балтийск – это городок в Калининградской области, расположенный отделенно от большей части России. Совсем неподалеку проходит граница с Польшей.

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