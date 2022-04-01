В России собрались выдавать чеки только по просьбе покупателей

Чеки о покупках в России теперь будут выдаваться только по просьбе покупателей. С соответствующей инициативой выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

На России действительно не испытывают влияния санкций. Они настолько хорошо живут, что каждая кассирша знает в лицо своего покупателя. И ей точно не нужны чеки, чтобы принять обратно просроченное молоко. Если же серьезно, то во всем виновато подорожание бумаги, передают РосСМИ.

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Скоро чеки будут выписываться вручную

Заместитель Минпромторга России Виктор Евтухов направил письмо в Федеральную налоговую службу. В нем он предложил разрешить магазинам выдавать чеки только по требованию покупателей. В других же случаях – экономить бумагу.

Это, по мнению Евтухова, позволит неплохо сэкономить тот же дефицитный продукт. Если же этого не сделать, то всего за год расходы магазинов возрастут на 30 миллиардов рублей.

И это, убежден заместитель Минпромторга, может крайне негативно отразиться на розничной торговле. Ведь он прекрасно понимает, что большинство кассовых операций в России осуществляют именно в продуктовых магазинах.

Между тем, мы напомним, что паника связана с теми же санкциями, которых так сильно не боятся россияне. Из-за них в страну не поставляют химикаты, которые позволяют отбеливать целлюлозу. Это, кстати, уже стало причиной резкого удорожания офисной бумаги. С бумагой для кассовых лент, как видите, тоже не все так гладко.

Мы уже ждем, когда продавцы в продуктовых магазинах на России будут вручную выписывать чеки. Подозреваем, скоро и до этого дело дойдет.

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