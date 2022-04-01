На Росії дійсно не відчувають впливу санкцій. Вони настільки добре живуть, що кожна касирка знає в обличчя свого покупця. І їй точно не потрібні чеки, щоб прийняти назад протерміноване молоко. Якщо ж серйозно, то у всьому винне подорожчання паперу, передають РосЗМІ.

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Скоро чеки виписуватимуть вручну

Заступник Мінпромторгу Росії Віктор Євтухов відправив листа до Федеральної податкової служби. У ньому він запропонував дозволити магазинам видавати чеки лише на вимогу покупців. В інших же випадках – економити папір.

Це, на думку Євтухова, дозволить непогано так зекономити той самий дефіцитний продукт. Якщо ж цього не зробити, то усього за рік витрати магазинів зростуть на 30 мільярдів рублів.

І це, переконаний заступник Мінпромторгу, може вкрай негативно вплинути на роздрібну торгівлю. Адже він чудово розуміє, що більшість касових операцій на Росії здійснюють саме у продуктових крамницях.

Тим часом ми нагадаємо, що паніка пов'язана з тими ж санкціями, яких так сильно не бояться росіяни. Через них в країну не постачають хімікати, які дозволяють відбілювати целюлозу. Це, до слова, уже стало причиною різкого подорожчання офісного паперу. З папером для касових стрічок, як бачите, теж не все так гладко.

Ми вже чекаємо, коли продавці у продуктових крамницях на Росії вручну виписуватимуть чеки. Підозрюємо, скоро і до цього справа дійде.

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