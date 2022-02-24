В России сообщили, что не стреляют по городам в Украине

На фоне масштабного нападения России на Украину, активизировались СМИ нашего врага. Там утверждают, что не стреляют по городам в Украине.

В российских СМИ сообщают, что их военные "не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины." Об этом, как пишут в России, сообщают в Минобороны.

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Также там же добавляют, что "гражданскому населению ничего не угрожает", ведь россияне "высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины". Странно это слышать, учитывая то, что телецентр в Харькове – это точно не военная инфраструктура. Также сообщается, что в Киеве от взрывов пострадали жилые дома.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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