Больше подробностей пока нет. Ранее сообщалось, что "Грады" бьют вдоль всей границы от Луганска до Житомира.

Важно В Украине вводят военное положение

Отметим, что в ночь на 24 февраля в ряде украинских городов прозвучали мощные взрывы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы. Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.

А предшествовало этому то, что Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик на Донбассе. Впоследствии глава Кремля внес в Совет Федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно, это поддержали.

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