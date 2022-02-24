Більше подробиць наразі немає. Раніше повідомляли, що "Гради" б'ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.

Важливо В Україні вводять воєнний стан

Зауважимо, що у ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси. Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.

А передувало цьому те, що Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.