У російських ЗМІ повідомляють, що їхні військові "не завдають жодних ракетних, авіаційних чи артилерійських ударів по містах України." Про це, як пишуть на Росії, повідомляють у Міноборони ворога.

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Також там же додають, що "цивільному населенню нічого не загрожує", адже росіяни "високоточними засобами ураження виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ППО, військові аеродроми та авіація ЗС України". Дивно це чути, зважаючи на те, що телецентр у Харкові – це точно не військова інфраструктура. Також повідомляється, що у Києві від вибухів постраждали житлові будинки.

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24 канал підготував хронологію подій.