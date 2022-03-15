В России составляют списки "неугодных" артистов

15 марта 2022 , 00:56
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Источник:

телеграмм-канал "Агентство"

На территории государства-террориста запрещают концерты и песни украинских исполнителей. В список "неугодных" попали и выступившие против войны российские артисты.

Об этом на условиях анонимности сообщил участник одной из московских музыкальных групп и по совместительству концертный промоутер. 

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Путинский режим запрещает исполнять песни из репертуара украинских исполнителей:

  • Monatik;
  • группы "Океан Эльзы";
  • Нади Дорофеевой;
  • Насти Каменских;
  • Алексея Потапенко;
  • Макса Барских;
  • Веры Брежневой, строившей карьеру в России.

Среди российских артистов в перечне оказались Валерий Меладзе, рэпер Oxxxymiron, покинувший Россию, Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Этих артистов "крайне нежелательно" приглашать на концерты.

Кроме этого, некоторые знаменитости, являющиеся гражданами государства-агрессора, заставляют подписывать обязательство не высказываться о войне России против Украины.

 

Автор: Олег Васьків