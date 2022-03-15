В России составляют списки "неугодных" артистов
Источник:телеграмм-канал "Агентство"
На территории государства-террориста запрещают концерты и песни украинских исполнителей. В список "неугодных" попали и выступившие против войны российские артисты.
Об этом на условиях анонимности сообщил участник одной из московских музыкальных групп и по совместительству концертный промоутер.
Читайте также До слез: Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Украина", которую написал Потап
Путинский режим запрещает исполнять песни из репертуара украинских исполнителей:
- Monatik;
- группы "Океан Эльзы";
- Нади Дорофеевой;
- Насти Каменских;
- Алексея Потапенко;
- Макса Барских;
- Веры Брежневой, строившей карьеру в России.
Среди российских артистов в перечне оказались Валерий Меладзе, рэпер Oxxxymiron, покинувший Россию, Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Этих артистов "крайне нежелательно" приглашать на концерты.
Кроме этого, некоторые знаменитости, являющиеся гражданами государства-агрессора, заставляют подписывать обязательство не высказываться о войне России против Украины.