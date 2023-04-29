Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он пояснил, что таким образом российские пропагандисты хотят создать иллюзию работы Путина.
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Иллюзия, что все хорошо
Военный эксперт подчеркнул, что у самого Путина тоже не самое лучшее состояние здоровья. Чтобы это скрыть и создать иллюзию "активной политической деятельности и управления страной", в России прибегают к таким "акциям".
"Иногда по Москве гоняют пустой кортеж со всеми причандалами, чтобы складывалась иллюзия, будто Путин приезжает на работу, уезжает – то есть работает. Вот Эрдогану стало плохо – примчался в Кремль. А есть версия, что его в кортеже не было, а был он в бункере и остается там, пытаясь восстановить свое здоровье", – предположил он.
Олег Жданов об очередной постановке в России: смотреть видео
Состояние Эрдогана и отношения с Путиным: последнее
- Эрдоган 25 апреля выступал с несколькими предвыборными речами. Во время одного интервью турецкому президенту стало плохо. Впоследствии стало известно, что причиной тому стал "желудочный грипп". После этого писали об инфаркте, но информация не подтвердилась.
- Впоследствии Эрдоган провел онлайн-переговоры с Путиным. Они приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". По сообщениям росСМИ, глава Кремля заявил, что Турция войдет в клуб стран с ядерной энергетикой.
- Эрдоган – один из двух мировых лидеров, который может повлиять на Путина. Российский диктатор прислушивается к нему и зависит.