Про це в своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, що таким чином російські пропагандисти хочуть створити ілюзію роботи Путіна.

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Ілюзія, що все добре

Військовий експерт наголосив, що в самого Путіна теж не найкращий стан здоров'я. Щоб це приховати і створити ілюзію "активної політичної діяльності та керування країною", в Росії вдаються до ось таких "акцій".

"Іноді по Москві ганяють порожній кортеж з усіма причандалами, щоб складалась ілюзія буцімто Путін приїжджає на роботу, їде – тобто працює. От Ердогану стало погано – примчався до Кремля. А є версія, що його в кортежі не було, а був він у бункері і залишається там, намагаючись відновити своє здоров'я", – припустив він.

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