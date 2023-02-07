А начинали с "Киев за 3 дня": Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей России

В Кремле снова запаниковали. Так, российские власти приказали по всем городам обустроить бомбоубежища.

До этого тысячи подвалов никому не были нужны, а теперь на них тратят миллионы. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Важно Россия готовится к войне на своей территории, – Bloomberg

По всей России обустраивают укрытия

Как стало известно, Кремль срочно приказал готовить бомбоубежища. Их обустраивают уже несколько месяцев.

Один из российских чиновников заявил, что решение о подготовке укрытий было принято еще весной 2022 года. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, минобороны и другие гражданские министерства.

Так, ремонт бомбоубежищ начался после 24 февраля и продлится в 2023 году. За это время в Краснодарском крае на подготовку укрытий уже было потрачено более 6 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде – 50 миллионов рублей, а в Рязани – 1 миллион.

В тендерах отмечается, что в подготовку бомбоубежищ входит ремонт вентиляции, гидроизоляция, замена дверей и установка света.

Интерес государства к бомбоубежищам связан с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести ядерные силы в высокую боевую готовность в конце февраля. "Повышенная готовность" – это только верхушка айсберга. Бомбоубежища и другие объекты гражданской обороны – это его подводная часть,

– подчеркнул российский чиновник.

В Москве на крыше минобороны поставили ПВО

Недавно стало известно, что в Москве на админзданиях ставят ПВО. Так, на крыше министерства обороны появился самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны.

Похоже, таким образом Россия взялась усиливать свою противовоздушную оборону.

В Воздушных силах заявили, что россияне, вероятно, чего-то ждут, поскольку разместили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крышах.

"Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", – заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.