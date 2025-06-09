Сильно униженные: зачем Путин созывает большой Совбез

В Кремле якобы планируют провести заседание Совбеза. Один из вариантов – там обсудят ответ на операцию СБУ "Паутина", которую провела Украина 1 июня.

Как рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, не надо забывать, что 12 июня – это "День России". По случаю "праздника" Владимиру Путину нужно что-то провести и показать работу.

Смотрите также Москва – это столица мира, – отец Илона Маска расхвалил Россию на "Форуме будущего 2050"

Почему Путин созывает Совбез

Среди других возможных вариантов – обсуждение подрыва железнодорожных мостов, присоединение новых территорий. Ведь россияне угрожают захватом Харьковской и Сумской областей, поэтому могут устроить спектакль с их "присоединением".

К тому же в повестке дня может быть помощь от Северной Кореи, ведь не так давно страну посещал секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Возможно, там ему обещали оружие или иную поддержку.

Если в Кремле будут говорить об операции "Паутина", то они очень опоздали с реакцией. Более того, нельзя пугать Украину ответом за справедливое уничтожение военных целей врага. Ведь это наше государство отвечает на российскую агрессию.

Конечно, что они сильно унижены, потому что атака произошла на основную их гордость – ядерную триаду. Конечно, россияне хотели бы показать, что они не такие слабые. Думаю, это основные вопросы, которые они обсудят,

– сказал политолог.

Подобное большое заседание Совбеза состоялось накануне полномасштабного вторжения. Возможно, Путин хочет переложить ответственность за новые решения на всех присутствующих. Также не стоит исключать объявление мобилизации, ведь есть информация о сокращении расходов людям, которые ушли добровольно.

Однако, остается вопросом, все ли это действительно удастся реализовать, или все-таки Путин в очередной раз начнет запугивать мир.