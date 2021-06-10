В России суд взял под стражу известного блогера Юрия Хованского

В Санкт-Петербурге суд отправил на 2 месяца под стражу известного российского видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Именно на задержании на 2 месяца настаивали прокуроры. Обвинение Хованскому выдвинули утром 10 июня.

К теме Российского блогера-миллионника Хованского обвинили в оправдании терроризма: детали

Блогеру грозит штраф или лишение свободы

За это блогеру грозит штраф – до миллиона рублей или еще более жесткое наказание – лишение свободы до 7 лет. Дело против Хованского открыли через выполнение им песни.

Во время одного из стримов он исполнил песню, посвященную захвату заложников во время мюзикла "Норд-Ост". Там были слова "сколько убили российских детей ... на славу Чечне".

В руки правоохранителей Хованский попал уже 8 июня. В помещении блогера провели обыски, изъяли компьютеры и пистолет. Свою вину блогер уже признал.

Что известно о захвате заложников "Норд-Оста"?

25 – 26 октября 2002 года чеченские боевики захватили 900 человек во время мюзикла "Норд-Ост". Российские власти отказалась вести переговоры с террористами. Все боевики погибли, неизвестным веществом отравились по меньшей мере 130 человек. 25 – 26 октября 2002 года чеченские боевики захватили 900 человек во время мюзикла "Норд-Ост". Российские власти отказалась вести переговоры с террористами. Все боевики погибли, неизвестным веществом отравились по меньшей мере 130 человек.

В Хованского более 4,4 миллиона подписчиков в ютубе. Он – автор нескольких шоу на ресурсе.