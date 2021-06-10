Саме на затриманні на 2 місяці наполягали прокурори. Обвинувачення Хованському висунули вранці 10 червня.

До теми Російського блогера-мільйонника Хованського звинуватили у виправданні тероризму: деталі

Блогеру загрожує штраф або позбавлення волі

За це блогеру загрожує штраф – до мільйона рублів або ще жорсткіше покарання – позбавлення волі до 7 років. Справу проти Хованського відкрили через виконання ним пісні.

Під час одного зі стрімів він виконав пісню, присвячену захопленню заручників під час мюзиклу "Норд-Ост". Там були слова "скільки вбили російських дітей… на славу Чечні".

До рук правоохоронців Хованський потрапив вже 8 червня. У помешканні блогера провели обшуки, вилучили комп'ютери та пістолет. Свою провину блогер вже визнав.

Зверніть увагу! У Хованського більше ніж 4,4 мільйона підписників в ютубі. Він – автор кількох шоу на ресурсі.