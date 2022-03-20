России так и не удалось захватить контроль над украинским небом, – Минобороны Британии
Источник:твитер Минобороны Британии
В Минобороны Британии рассказали, что у России был первоначальный план – захватить контроль над украинским небом. Однако оркам это не удалось.
Соответствующее заявление было обнародовано в Министерстве обороны Великобритании 19 марта. В частности, на 24 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Россия не смогла захватить контроль над нашим небом
Россия не смогла получить контроль над воздухом и потому в значительной степени полагается на вооружение, запущенное из относительной безопасности – делает удары по целям в Украине из российского воздушного пространства,
– сообщили в британском ведомстве.
Минобороны Британии заявило, что получить контроль над воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта.
"Именно неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс России", – подытожила Британия.
Более того, в стране считают, что воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.
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