В России тоже начали расследование из-за видео Бутусова со стрельбой из гаубицы

Следственный комитет России заинтересовался видео, которое опубликовал 27 ноября в фейсбуке Юрий Бутусов. В государстве-агрессоре хотят проверить, не нарушил ли украинский журналист законодательство.

В СК России уверены, что выстрел из "Гаубицы Д-20" Бутусов произвел именно в сторону территории Донбасса. Более того, в Москве говорят, что журналист "предполагает свою причастность к гибели людей".

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В Москве вроде бы проанализировали "ряд источников"

Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе", – заявили в Следственном комитете России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего к действующему законодательству. При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины.

ГБР тоже изучает видео Бутусова

Ранее ГБР тоже взялось за изучение видео, опубликованного Бутусовым. В ведомстве пояснили, что в рамках уголовного производства проверят обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки.

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Кратко о видео, опубликованном Юрием Бутусовым: