В России тоже начали расследование из-за видео Бутусова со стрельбой из гаубицы
Источник:Следственный комитет России
Следственный комитет России заинтересовался видео, которое опубликовал 27 ноября в фейсбуке Юрий Бутусов. В государстве-агрессоре хотят проверить, не нарушил ли украинский журналист законодательство.
В СК России уверены, что выстрел из "Гаубицы Д-20" Бутусов произвел именно в сторону территории Донбасса. Более того, в Москве говорят, что журналист "предполагает свою причастность к гибели людей".
Раньше Стрельба Бутусова из гаубицы: Арахамия не видит никаких признаков преследования журналиста
В Москве вроде бы проанализировали "ряд источников"
Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе", – заявили в Следственном комитете России.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего к действующему законодательству. При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины.
ГБР тоже изучает видео Бутусова
Ранее ГБР тоже взялось за изучение видео, опубликованного Бутусовым. В ведомстве пояснили, что в рамках уголовного производства проверят обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки.
Тема В штабе ООС отметили, что не применяют запрещенное вооружение
Кратко о видео, опубликованном Юрием Бутусовым:
- 27 ноября в День памяти жертв голодоморов Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы.
- После комментариев о запрещенном вооружении Бутусов уточнил, что видео снято давно, в одной из областей Украины во время учений терробороны.
- За проверку видео взялось ГБР.
- Сам Бутусов считает, что Государственное бюро расследований ищет повод после его спора с президентом Зеленским во время пресс-марафона.