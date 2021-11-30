У СК Росії впевнені, що постріл з "Гаубиці Д-20" Бутусов здійснив саме у бік території Донбасу. Ба більше, у Москві кажуть, що журналіст "припускає свою причетність до загибелі людей".
Раніше Стрільба Бутусова з гаубиці: Арахамія не бачить жодних ознак переслідування журналіста
У Москві начебто проаналізували "низку джерел"
Як повідомлялося в ряді джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика припустився своєї причетності "до загибелі деяких людей на Донбасі", – заявили у Слідчому комітеті Росії.
Голова Слідчого комітету Російської Федерації доручив слідчим центрального апарату перевірити зазначену інформацію і оцінити дії чинного законодавства, що стріляв. За наявності підстав їм буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України.
ДБР теж вивчає відео Бутусова
Раніше ДБР теж взялось за вивчення відео, опублікованого Бутусовим. У відомстві пояснили, що в рамках кримінального провадження перевірять обставини публікації та запису відео пострілу з гармати.
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Коротко про відео, опубліковане Юрієм Бутусовим:
- 27 листопада у День пам'яті жертв голодоморів Юрій Бутусов опублікував відео, на якому стріляє з гаубиці.
- Після коментарів про заборонене озброєння, Бутусов уточнив, що відео зняте давно, в одній з областей України під час навчань тероборони.
- За перевірку відео взялось ДБР.
- Сам Бутусов вважає, що Державне бюро розслідувань шукає привід після його суперечки з президентом Зеленським під час пресмарафону.