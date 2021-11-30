Водночас глава парламентської фракції "Слуга народу" пояснив, що мовиться про перевірку часу та місця події. Про це він повідомив під час брифінгу в понеділок, 29 листопада.
Читайте також У ДБР заявили, що не відкривали справи проти Бутусова
Якби ви побачили на цьому відео мене у бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це підзвітна зброя, а її використання чітко регламентоване в армії,
– сказав Давид Арахамія.
"Я не думаю, що мова йде про переслідування", – додав народний депутат.
"ДБР шукає привід", – Бутусов
Своєю чергою Юрій Бутусов вважає, що Державне бюро розслідувань шукає привід, аби розпочати за ним стеження. З його слів, "кримінальна справа не має до відео жодного відношення".
Вона була створена не для того, щоб з'ясувати деталі, а просто, щоб був привід, щоб моє ім'я було озвучене ДБР, і отримати можливість відкрити проти мене негласні слідчі розшукові дії, встановити "прослушку", "наружку",
– зазначив журналіст.
"Для цього використали останній пост, який був у фейсбуці, от і все", – підсумував представник ЗМІ.
Що цьому передувало
- Журналіст Юрій Бутусов 27 листопада 2021 року оприлюднив у фейсбуці ролик, де стріляє, ймовірно, з гаубиці Д-20 калібром 152 міліметри.
- Там він сказав, що це "вогонь по окупантах". Згодом пояснив, що "відео було знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України".
- У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що українські військові на Донбасі не використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Державне бюро розслідувань має намір перевірити відеозапис з Юрієм Бутусовим.