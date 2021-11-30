Водночас глава парламентської фракції "Слуга народу" пояснив, що мовиться про перевірку часу та місця події. Про це він повідомив під час брифінгу в понеділок, 29 листопада.

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Якби ви побачили на цьому відео мене у бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це підзвітна зброя, а її використання чітко регламентоване в армії,

– сказав Давид Арахамія.

"Я не думаю, що мова йде про переслідування", – додав народний депутат.

"ДБР шукає привід", – Бутусов

Своєю чергою Юрій Бутусов вважає, що Державне бюро розслідувань шукає привід, аби розпочати за ним стеження. З його слів, "кримінальна справа не має до відео жодного відношення".

Вона була створена не для того, щоб з'ясувати деталі, а просто, щоб був привід, щоб моє ім'я було озвучене ДБР, і отримати можливість відкрити проти мене негласні слідчі розшукові дії, встановити "прослушку", "наружку",

– зазначив журналіст.

"Для цього використали останній пост, який був у фейсбуці, от і все", – підсумував представник ЗМІ.

Зверніть увагу! Під час пресмарафону Володимира Зеленського між президентом та Юрієм Бутусовим виникла емоційна перепалка. Зокрема, глава держави звинуватив журналіста у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Що цьому передувало