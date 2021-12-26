В России на трассе столкнулись более 30 авто: эпическое видео
Источник:ТАСС
Масштабна автокатострофа произошла 26 декабря на одной из дорог Башкирии. Не разминулись около 30 автомобилей: один человек погиб, по меньшей мере 5 оказались в больнице.
Российские правоохранители сообщили, что из-за автокатастрофы движение по трассе Уфа – Оренбург перекрыто. Помощь многим пострадавшим оказывают прямо на месте аварии.
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Один из пострадавших – в тяжелом состоянии
В Минздраве Башкортостана рассказали, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Еще четверо – в состоянии средней тяжести. Пока с ними работают медики, которые устанавливают окончательные диагнозы.
В Башкирии – проблемы на дорогах из-за непогоды
В Башкирии – сейчас очень сложная дорожная ситуация из-за непогоды: метели и сильные порывы ветра. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршруток, легковых такси ограничено на участках нескольких трасс.
Также на дорогах застряли более 30 грузовиков и легковушек. В наиболее проблемные районы
Смотрите видео масштабной аварии / видео из инстаграма:
В ДТП попали около 30 машин / Фото "КП"
Коротко о крупной аварии в Башкортостане:
- Столкновение многих автомобилей вызвала низовая метель 26 декабря.
- Авария произошла на 49 километре трассы Уфа – Оренбург, вблизи поселка Александровка.
- Некоторые участки на федеральных трассах были полностью перекрыты.
- В аварию попали 4 грузовика и более 2 десятков легковушек.
- Известно об 1 погибшем.