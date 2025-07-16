Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом отметил, что означает реакция россиян на угрозы Трампа. К слову, президент США выдвинул ультиматум России: если в течение 50 дней не появится мирное соглашение, он пообещал ввести вторичные тарифы.

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Как отреагировали на заявление Трампа цены на нефть?

Ступак отметил, что накануне заявления Трампа в России были огромные ожидания. Россияне гадали, какое оружие США передадут Украине, и что именно полетит по территории России в ближайшие дни. Однако в своем заявлении президент США не упомянул о предоставлении Украине наступательных дальнобойных ракет для самолетов.

Российский фондовый рынок сразу полетел вверх. Россияне начали выдыхать с облегчением,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Положительными, по его мнению, для Украины стали колебания цен на рынке сырой нефти. Накануне были ожидания, что, возможно, что-то начнется. И нефть начала немного двигаться вверх, однако на следующий день цены пошли вниз.

К сожалению, следующие 50 дней не будут мотивировать Россию двигаться вперед. В российских z-пабликах царит эйфория – появляются сообщения о том, что они, как отметил Ступак, за эти 50 дней якобы столько территорий захватят, столько убьют и, мол, все распродадут на оккупированных территориях.

Однако на самом деле оккупантам нечем хвастаться. Их ползучее наступление неприятное. Тем не менее на Сумщине ситуация сегодня стабильная, есть даже продвижение украинских войск вперед,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Сложная ситуация, по его словам, на Новопавловском направлении, где происходит продвижение россиян к админграницам Днепропетровской области. Также сложно в районе Покровска, где есть угроза окружения города – сейчас продолжается полуокружение. Оккупантам осталось 17 километров, чтобы закрыть "карман" и полностью взять город в кольцо.

Наиболее критическая ситуация сложится, когда врагу до замыкания этого кольца останется менее пяти километров,

– резюмировал Иван Ступак.

Однако, по его мнению, говорить, что россияне имеют там огромное преимущество и сосредоточили масштабные ресурсы, довольно рано.

Напомним, относительно заявления Дональда Трампа о введении против России вторичных тарифов в размере не менее 100%, если не будет заключено мирное соглашение в течение 50 дней, высказался Дмитрий Медведев. Он назвал 50-дневный ультиматум Трампа "театрализованным" и отметил, что Европе не понравилось затягивание с санкциями против Кремля. Однако России якобы "безразлично".