Аэропорт Казани закрыт: жители Татарстана жалуются на дроны

В российской Казани днем, 3 июня, закрыли местный аэропорт. В то же время у местных жителей Татарстана истерика из-за "угрозы БпЛА".

Так, аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию, передает 24 Канал.

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В Татарстане сейчас неспокойно

По данным российских телеграмм-каналов, все рейсы, направлявшиеся в аэропорт в столицу Татарстана, были перенаправлены. Они будут направляться на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу, а также во Внуково, что в Москве.

Согласно обнародованной информации, аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 по московскому времени. Подобные меры осуществляют якобы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В то же время пассажиров не пускают даже в "чистую зону".

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта,

– сообщили представители аэропорта.

Аэропорт в Казани временно прекратил рейсы: смотрите видео

У россиян истерика

В то же время у местных жителей паника, они массово жалуются на угрозу удара БпЛА. Свои "переживания" граждане страны-агрессора активно выражают под сообщениями российских телеграмм-каналов.

У россиян паника из-за БпЛА / Скриншот 24 канала

Конечно, что не обошлось и без циничных высказываний россиян в сторону украинцев, которые как всегда обвиняют наше государство в бумеранге, который рано или поздно возвращается на территорию страны-агрессора.



Россияне обвиняют Украину / Скриншот 24 Канала

В то же время некоторые сообщают об оповещении воздушной угрозы возле одного из местных заводов. Однако никаких деталей со стороны российских СМИ относительно этого по состоянию на эту минуту обнародовано не было.

Россияне жалуются на воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала