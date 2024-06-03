Аэропорт Казани закрыт: жители Татарстана жалуются на дроны
В российской Казани днем, 3 июня, закрыли местный аэропорт. В то же время у местных жителей Татарстана истерика из-за "угрозы БпЛА".
Так, аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию, передает 24 Канал.
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В Татарстане сейчас неспокойно
По данным российских телеграмм-каналов, все рейсы, направлявшиеся в аэропорт в столицу Татарстана, были перенаправлены. Они будут направляться на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу, а также во Внуково, что в Москве.
Согласно обнародованной информации, аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 по московскому времени. Подобные меры осуществляют якобы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В то же время пассажиров не пускают даже в "чистую зону".
С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта,
– сообщили представители аэропорта.
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У россиян истерика
В то же время у местных жителей паника, они массово жалуются на угрозу удара БпЛА. Свои "переживания" граждане страны-агрессора активно выражают под сообщениями российских телеграмм-каналов.
Конечно, что не обошлось и без циничных высказываний россиян в сторону украинцев, которые как всегда обвиняют наше государство в бумеранге, который рано или поздно возвращается на территорию страны-агрессора.
Россияне обвиняют Украину / Скриншот 24 Канала
В то же время некоторые сообщают об оповещении воздушной угрозы возле одного из местных заводов. Однако никаких деталей со стороны российских СМИ относительно этого по состоянию на эту минуту обнародовано не было.