В России упал военный вертолет: есть погибшие – фото, видео

Неподалеку от села Корпикюля в Ленинградской области упал военный самолет МИ-8. Авиакатастрофа произошла вечером 24 июня.

Как пишут российские СМИ, вертолет принадлежит Росгвардии. Причины авиакатастрофы пока не разглашают.

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Жертвы авиакатастрофы

По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 3 человека. Чудом никто из местных не пострадал.

Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета, но отказались раскрывать детали инцидента.

Село Карпикюля, где произошла авиакатастрофа: смотрите видео

Самолет упал в Ленинградской области: смотрите видео

Место падения военного вертолета / Фото телеграмм-канала LIFE SHOT, "78"