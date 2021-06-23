Уже в июне женщину приговорили к 2 годам удержания в колонии. Ольга Бендас, по данным российских СМИ, – 35-летняя уроженка украинской Одессы.

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Ольга Бендас получила приговор – 2 года колонии

22 июня стало известно, что суд в России вынес приговор по задержанной в январе 2021 уроженке Украины Ольге Бендас. Ее обвинили в нападении на полицейского во время акции в поддержку Алексея Навального.

Бендас присудили 2 года колонии. Такой же приговор получил и другой фигурант этого дела – россиянин Александр Глушков. По версии следствия, они оба избили полицейского.

Заметим, доказательств этого нет:

Как пишет "Медиазона" , есть только видео, в котором Бендас на Пушкинской площади в Москве поднимается из снежного сугроба с резиновой дубинкой.

"Ну, этот трофей я оставлю в любом случае. Кто с мечом придет, тот от меча и получит пиз**лей", – говорит она при этом.

Впрочем, дубинка в обвинении не фигурирует. Женщина, как уверяют российские прокуроры, 5 раз ударила полицейского кулаком, чем нанесла ему "физическую боль и страдания".

Впоследствии Ольга Бендас признала вину и извинилась на камеру. Мол, "под влиянием общих агрессивных настроений приняла участие в драке против сотрудника полиции". Однако от колонии ее это не спасло.