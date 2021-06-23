Вже у червні жінку засудили до 2 років утримання у колонії. Ольга Бендас, за даними російських ЗМІ, – 35-річна уродженка української Одеси.

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Ольга Бендас отримала вирок – 2 роки колонії

22 червня стало відомо, що суд у Росії виніс вирок щодо затриманої у січні 2021 року уродженки України Ольги Бендас. Її звинуватили у нападі на поліцейського під час акції на підтримку Олексія Навального.

Бендас засудили до 2 років колонії. Такий же вирок отримав й інший фігурант цієї справи – росіянин Олександр Глушков. За версією слідства, вони обидвоє побили поліцейського.

Зауважимо, доказів цього немає:

Як пише "Медиазона", є тільки відео, у якому Бендас на Пушкінській площі в Москві підіймається зі снігового з гумовим кийком.

"Ну, цей трофей я залишу у будь-якому випадку. Хто з мечем прийде, той від меча й отримає піз**лей", – говорить вона при цьому.

Утім, кийок у звинуваченні не фігурує. Жінка, як запевняють російські прокурори, 5 разів ударила поліцейського кулаком, чим завдала йому "фізичний біль і страждання".

Згодом Ольга Бендас визнала провину і вибачилася на камеру. Мовляв, "під впливом загальних агресивних настроїв взяла участь в бійці проти співробітника поліції". Однак від колонії її це не врятувало.

Варто нагадати: 23 січня в Росії відбулися масштабні акції протесту на підтримку Олексія Навального. Силовики при цьому агресивно придушували активність громадян.