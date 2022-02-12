В России утверждают, что американская подлодка пересекла их воды

Россия заявила, что американская подлодка пересекла их воды вблизи Курильских островов. Страна-агрессор якобы применила против лодки спецсредства.

Россия заявила, что лодку ВМС США типа "Вирджиния" обнаружили 12 февраля. Экипаж якобы просили немедленно подняться на поверхность. В то же время российская сторона якобы получила отказ.

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В Минобороны России сообщили, что против лодки применили "соответствующие средства". В то же время детали не раскрывали.

Впоследствии в Минобороны России заявили о вручении ноты военному атташе США.

Россия начала "учения" возле берегов оккупированного Крыма

Страна-агрессор начала "военные учения" возле берегов оккупированного украинского Крыма. По состоянию на 12 февраля в море вышли 30 кораблей.

По официальной версии, их задачей будет "отработка задач обороны".

Страна-оккупант привлекла к так называемым "учениям" фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Более того, Россия также привлекла к "учениям" авиацию и военнослужащих. Речь идет об около 10 тысячах людей.

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