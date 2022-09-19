Желающих воевать стало еще меньше: в россии увеличили зарплатные обещания новым оккупантам

Поток россиян, желающих обогатиться за счет участия в войне в Украине, стремительно уменьшался еще до успешного контрнаступления на Харьковщине. Однако очередной "жест доброй воли" с огромными потерями со стороны захватчиков заставил "ванек" протрезветь и не торопиться в военкоматы.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в министерстве обороны россии после освобождения почти всей Харьковщины решили срочно усилить вербовку своего населения для подписания краткосрочных контрактов. Чтобы желающих получить сумасшедшие по российским меркам суммы было больше, военно-политическое командование орды начало обещать будущему "грузу 200" больше денег.

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Так, в рекламе службы по контракту, а также в многочисленных агитационных МАФах указано, что за боевые задания оккупантам будут платить от 50 до 350 тысяч рублей в месяц.

Безумные деньги, которые получают не все

Фактически у путина продолжают свою политику набора в армию каждого, кто живет в нищете. При этом суммы обещанных выплат растут вместе с пониманием рисков участия в войне.

Чем больше россиян понимают, что в Украине идет полномасштабная война, с которой большинство захватчиков не вернется, тем больше денег готов выплачивать кремлевский диктатор.

Однако, несмотря на возможность рассчитаться по кредитам, украсть себе унитаз и стиралку, не каждый "ванька" готов рискнуть своей головой или ногой. Особенно с учетом того, что никаких гарантий получения компенсации за ранения нет.

Точно так же не могут быть уверены в покупке новой "Лады" и родственники потенциального "погибшего за новороссию", ведь российское государство не заботится о возвращении останков домой и, соответственно, часто не платит ни копейки из обещанных миллионов.

Тем не менее, российское общество в целом пока верит в то, что все выплаты от страны получает каждый участник "спецоперации", а в случае его гибели деньги переходят семье. Именно поэтому в москве очень надеются, что увеличение возможностей для заработка компенсирует риски быть убитым и приведет к стабилизации очередей в военкоматах.

Для непрекращения потока завербованных в россии предлагают каждому подписавшему контракт по 8 тысяч рублей в сутки, а за выполнение непосредственно боевых задач – от 50 до 350 тысяч рублей бонусом. Такие боевые российские власти не предлагали еще никогда, потому что до контрнаступления было много желающих воевать за гораздо меньшие суммы.

Некоторым воинам российское правительство должно более 30 миллионов

А пока путинские опричники собирают "пушечное мясо" по всему их бескрайнему государству, на передовом растет количество недовольных выплатами. Некоторые военнослужащие, которым удалось невероятное – выжить за полгода участия в боевых действиях – очень разочарованы гарантиями от государства. Все это время они получали гораздо меньше денег, чем им обещали в военкомате. Так что захватчики даже посчитали, что россия должна им более 30 миллионов рублей.

Впрочем, на все запросы командиров о том, когда правительство вернет им задолженность, оккупанты получают разнообразные отговорки. Мол, случаются то бухгалтерские ошибки, то верхушка батальона должна проверить, на самом ли деле тот или иной боец находился на передовой. Более того, иногда нехватку средств на счетах захватчикам объясняют тем, что все неуплаченные средства они получат по возвращении на территорию россии.

Однако все понимают, что домой их не будут отпускать до тех пор, пока не закончится война. Но конец боевых действий будет совсем не в пользу россии, поэтому оккупантам придется либо погибнуть, либо жалко существовать в своей глубинке без денег и конечностей.

Все это оказывает большое влияние на желание путинских воинов держаться до последнего и гибнуть за идеи своего диктатора на чужой для них земле. Ведь они хотели заработать денег за счет легкой прогулки по Украине, однако не получили ни финансов, ни возможности вернуться после окончания контракта.