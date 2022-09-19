За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у міністерстві оборони росії після звільнення майже всієї Харківщини вирішили терміново посилити вербування свого населення для підписання короткострокових контрактів. Аби бажаючих отримати шалені за російськими мірками суми було більше, військово-політичне командування орди почало обіцяти майбутньому "вантажу 200" більше грошей.

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Так, у рекламі служби за контрактом, а також у численних агітаційних МАФах вказано, що за бойові завдання окупантам платитимуть від 50 до 350 тисяч рублів на місяць.

Шалені гроші, які отримують не всі

Фактично у путіна продовжують свою політику набору у військо кожного, хто живе у злиднях. При цьому суми обіцяних виплат зростають разом із усвідомленням ризиків участі у війні.

Чим більше росіян розуміють, що в Україні йде повномасштабна війна, з якої більшість загарбників не повернеться, тим більші гроші готовий виплачувати кремлівський диктатор.

Однак попри можливість розрахуватися за кредитами, вкрасти собі унітаз та пралку, не кожен "ванька" готовий ризикнути своєю головою чи ногою. Особливо з урахуванням того, що ніяких гарантій отримання компенсації за поранення немає.

Точно так не можуть бути впевненими у купівлі нової "Лади" й родичі потенційного "загиблого за новоросію", адже російська держава геть не піклується про повернення рештків додому та, відповідно, часто не сплачує ані копійки з обіцяних мільйонів.

Тим не менш, російське суспільство загалом поки що вірить у те, що всі виплати від країни отримує кожен учасник "спецоперації", а у випадку його загибелі гроші переходять родині. Саме тому у москві дуже сподіваються на те, що збільшення можливостей для заробітку компенсує ризики бути вбитим та призведе до стабілізації черг у військкоматах.

Задля неприпинення потоку завербованих у росії пропонують кожному, хто підписав контракт, по 8 тисяч рублів на добу, а за виконання безпосередньо бойових завдань – від 50 до 350 тисяч рублів бонусом. Такі бойові російська влада не пропонувала ще ніколи, бо до контрнаступу було багато бажаючих воювати за значно менші суми.

Деяким воякам російський уряд винний понад 30 мільйонів

А поки путінські опричники збирають "гарматне м'ясо" по всій їх безкрайній державі, на передовій зростає кількість невдоволених виплатами. Деякі військовослужбовці, яким вдалося неймовірне – вижити за пів року участі у бойових діях, – дуже розчаровані гарантіями від держави. Увесь цей час вони отримували значно менше грошей, ніж їм обіціяли у військкоматі. То ж загарбники навіть порахували, що росія винна їм понад 30 мільйонів рублів.

Втім, на всі запити до командирів про те, коли уряд поверне їм заборгованість, окупанти отримують різноманітні відмовки. Мовляв, стаються то бухгалтерські помилки, то верхівка батальйону має перевірити, чи насправді той чи інший боєць перебував на передовій. Ба більше, подекуди нестачу коштів на рахунках загарбникам пояснюють тим, що всі несплачені кошти вони отримають після повернення на територію росії.

Однак всі розуміють, що додому їх не відпускатимуть аж допоки не закінчиться війна. Але кінець бойових дій буде геть не на користь росії, тому окупантам доведеться або загинути, або жалюгідно існувати у своїй глибинці без грошей та кінцівок.

Все це неабияк впливає на бажання путінських вояк триматися до останнього та гинути за ідеї свого диктатора на чужій для них землі. Адже вони хотіли заробити грошей за рахунок легкої прогулянки Україною, проте не отримали ані фінансів, ані можливості повернутися після закінчення контракту.