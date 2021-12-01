В России уже говорят, что это Украина стягивает войска на Донбасс
1 декабря 2021 , 15:51Читати новину українською
Источник:МИД России
В России заявили, что войска Украины стягивают на Донбасс. Кремль располагает данными о 125 тысячах человек. Говорят, мол, это половина всего состава.
В России в пропагандистском стиле говорят об американском управлении. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров утверждает, на Донбассе аккумулируется больше сил и средств со стороны Украины. По его словам, такими действиями руководит Запад, Вашингтон и НАТО.
Также Кремлевский дипломат говорит, что украинские бойцы применяют запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, хотя ООС фиксирует ежедневно такие действия со стороны боевиков.
Войска России у границ: что известно
- Американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границам Украины еще в октябре. Однако тогда разведка уверяла, что сил оккупантов больше не стало.
- Впоследствии глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо", потому что силы сосредоточила не только у украинских границ, но и возле белорусских.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к возможному вторжению.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что просто "идет запугивание", но угроза вторжения существует уже 8 лет.
- Глава государства-агрессора "отметился" циничным заявлением о полномасштабном вторжении в Украину. Путин с иронией заметил, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.
- Более того, политик "посоветовал" Украине наладить отношения с Россией. Тогда вроде бы не будет никаких угроз.