В России уже говорят, что это Украина стягивает войска на Донбасс

В России заявили, что войска Украины стягивают на Донбасс. Кремль располагает данными о 125 тысячах человек. Говорят, мол, это половина всего состава.

В России в пропагандистском стиле говорят об американском управлении. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров утверждает, на Донбассе аккумулируется больше сил и средств со стороны Украины. По его словам, такими действиями руководит Запад, Вашингтон и НАТО.

Также Кремлевский дипломат говорит, что украинские бойцы применяют запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, хотя ООС фиксирует ежедневно такие действия со стороны боевиков.

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