Сезон "хлопка" в России продолжается. В этот раз он посетил военный госпиталь в Белгородской области.

Пламя охватило военный госпиталь, расположенный в населенном пункте Валуйки. Местные жители сообщают, что там все дотла выгорело. В сети публикуют жуткие кадры пожара.

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Данных о погибших и пострадавших традиционно для России нет. Местные власти вообще никак не комментируют инцидент.

В Белгородской области вспыхнул полевой госпиталь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке,

– говорится в сообщении.

В Валуйках горит военный госпиталь: смотрите видео из сети

Мэр Москвы заявил об атаке БпЛА

Тревожно этой ночью также в Москве. Сергей Собянин – мэр страны-террористки – заявил об атаке БпЛА. Его вроде бы сбила "легендарная" российская ПВО, которая "не перестает удивлять своей эффективностью" (спойлер – нет). Сообщается, что обломки упали на дорогу. Погибших или пострадавших, конечно же, "нет". Местные жители паникуют в соцсетях. Они поддерживают геноцид украинцев, но в то же время хотят, чтобы их война не коснулась.