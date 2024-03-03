Ликвидировали боевиков, "финансируемых из-за рубежа": в Ингушетии полсуток длилась КТО

Вечером 2 марта в российской Ингушетии сообщали о стрельбе. По данным местных телеграм-каналов, силовики ликвидировали "бандитов, которые принадлежали к террористической группе и финансировались из-за рубежа".

Ранее о стрельбе в Ингушетии сообщали российские СМИ. Тогда было неизвестно, кем были люди, в которых стреляла ФСБ. Сейчас обнародовали новые детали, передает 24 Канал.

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Активная фаза операции завершена

В городе Карабулак в российской Ингушетии с вечера субботы проходили "активные мероприятия по нейтрализации боевиков".

В Ингушетии ФСБ проводило КТО / Фото из открытых источников

По предварительной информации, шестеро боевиков, которые ночью засели в квартире одного из домов в Ингушетии, ликвидировали. Сообщается, что активная фаза КТО по состоянию на сейчас приостановлена.

В Ингушетии проводилась КТО: смотрите видео

В то же время росСМИ отмечают, что жертв среди правоохранителей нет.

Бой с террористами в Карабулаке завершен, потерь среди гражданского населения и силовиков нет. Предварительно, все бандиты входили в террористическую группу, которая финансировалась из-за рубежа,

– уверяют местные телеграмм-каналы.

Российская ФСБ ликвидировала так называемых "боевиков": смотрите видео

Впрочем, сейчас есть информация, что во время перестрелки все же погиб гражданский мужчина. Согласно обнародованным данным, он был обычным прохожим, его личность пока не установлена.

Заметим, что официального подтверждения о гибели мужчины по состоянию на сейчас сообщено не было.

В Карабулаке полсуток продолжалась КТО: смотрите видео

В частности, ранения получили трое силовиков. Один из них, 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха. Еще у двух осколочные ранения.

Что известно о так называемых "террористах"

По данным россиян, подозреваемые планировали теракты в местах массового скопления людей. Некоторые СМИ называли вероятных боевиков – причастными к "Исламскому государству".

В Ингушетии ФСБ ликвидировало "боевиков": смотрите видео

Один из боевиков находился в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной 2023 года.

Что этому предшествовало