Об этом сообщили российские оппозиционные журналисты со ссылкой на Следственный комитет России. Теперь Павлу Барышеву грозит до 10 лет лишения свободы.

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В чем подозревают Барышева

По версии следствия, Барышев "похитил трехкомнатную квартиру" в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Для этого он якобы подделал документы о том, что имеет право на получение жилья.

В Следственном комитете подчеркнули, что суд уже наложил арест на квартиру. Расследование уголовного дела ведет Главное военное следственное управление СК.

Барышев занимал должность заместителя главы МЧС с февраля 2017 по май 2021 года.

Отмечается, что уголовное дело против него возбудили на фоне нескольких уголовных дел против членов команды бывшего главы МЧС и министра обороны Шойгу.

В частности недавно в России задержали еще одного бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу – Павла Попова. Его также обвиняют в коррупции и мошенничестве.