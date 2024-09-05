Про це повідомили російські опозиційні журналісти з посиланням на Слідчий комітет Росії. Тепер Павлу Баришеву загрожує до 10 років позбавлення волі.
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В чому підозрюють Баришева
За версією слідства, Баришев "викрав трикімнатну квартиру" в Московському регіоні вартістю не менше 20 мільйонів рублів. Для цього він нібито підробив документи про те, що має право на отримання житла.
У Слідчому комітеті наголосили, що суд вже наклав арешт на квартиру. Розслідування кримінальної справи веде Головне військове слідче управління СК.
Баришев обіймав посаду заступника голови МНС з лютого 2017 по травень 2021 року.
Зазначається, що кримінальну справу проти нього порушили на тлі кількох кримінальних справ проти членів команди колишнього очільника МНС та міністра оборони Шойгу.
Зокрема нещодавно у Росії затримали ще одного колишнього заступника ексміністра оборони Сєргєя Шойгу – Павла Попова. Його також обвинувачують у корупції та шахрайстві.